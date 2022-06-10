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46 минут назад

Волочкова рассказала о своих источниках дохода

WomanHit.ruиещё 1

У общественности давно возникал вопрос, как балерина Анастасия Волочкова зарабатывает деньги на свою роскошную жизнь, ведь артистка часто ездит отдыхать и живет в загородном особняке. Сейчас знаменитость решила приоткрыть занавесу тайны.

Волочкова рассказала о своих источниках дохода
Фото: соцсетисоцсети

Волочкова заявила, что у нее нет проблем с финансами.

«Вы хотите залезть ко мне в карман? Мой заработок идет от рекламных контрактов, съемок, телевидения. Мне платят деньги за появление на светских раутах. Для кого-то я делаю это на безвозмездной основе, с кого-то беру большие деньги. У меня есть недвижимость, есть то, с чего могу зарабатывать. Я живу роскошно. Могу позволить себе поехать в любое путешествие, заплатить любые деньги за Мальдивы, пригласить с собой того человека, которого хочу. Может, он не богат, но у него большое сердце и достоинство», — призналась звезда в интервью для «Нового радио».

Недавно Анастасия летала в Турцию с 39-летним иностранцем. В Сети появилась информация, что мужчина является уроженцем Азербайджана и работает таксистом. Сама балерина отрицала эту информацию и говорила, что ее избранник является обеспеченным человеком.

«Мой друг — бизнесмен, уроженец Турции, состоятельный и богатый человек. Этот, как вы говорите, таксист, у которого собственный парк с элитными 22 автомобилями. Он молодой, красивый, сексуальный, интересный и светлый. Снял для меня частный остров, что бы меня не донимали толпы и не фотографировали из кустов. Он снял отдельную, трехэтажную роскошную виллу и большую парусную яхту, на которой мы каждый день с нашего пирса совершали морские прогулки», — рассказывала знаменитость в своем блоге.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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