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45 минут назад

Валерия пожаловалась на «унижения» от россиян после слов Пригожина о нищете артистов

Елена Прошина

Певица Валерия в интервью журналу «Коллекция Караван Историй» рассказала, что на нее и ее мужа — продюсера Иосифа Пригожина — в пик пандемии COVID-19 обрушился шквал хейта. Его причиной стали слова ее супруга о том, что артисты понесли серьезные финансовые потери в этот период, передает «7Дней».

Валерия: «Нас называли семьей нытиков»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И меня, и Иосифа унижали после того, как муж во время пандемии сказал, что музыканты страдают, заступившись за менее популярных и обеспеченных коллег. До сих пор прилетают язвительные комментарии», — призналась Валерия.

Она подчеркнула, что Пригожин тогда говорил не о себе, а о менее известных артистах. По словам Валерии, они с мужем не сильно пострадали от нехватки средств, потому что к началу сложностей на фоне пандемии COVID-19 смогли скопить «финансовую подушку безопасности». И все же в тот период их начали называть «семьей нытиков», посетовала певица.

Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,
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