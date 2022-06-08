Суд отобрал у Разина права на песни «Ласкового мая»

«Сегодняшнее решение станет переломным моментом в многочисленных спорах между Андреем Разиным и Юрием Шатуновым о правах как на произведения "Ласкового мая", так и на товарные знаки "Ласковый май"», - сказала адвокат Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская.

В 2005 году Андрей Разин обратился в Промышленный районный суд Ставрополя с иском о признании его правообладателем 27 песен «Ласкового мая» на основании договора, заключенного между ним и автором этих хитов Сергеем Кузнецовым. Суд удовлетворил иск. В 2000 году Юрий Шатунов обжаловал иск в краевом суде и выиграл. В 2016 году Пресненский суд Москвы провел почерковедческую экспертизу и признал подпись Кузнецова на договоре с Разиным поддельной.