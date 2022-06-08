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30 минут назад

Агутин опроверг информацию о своем отъезде из России

Рамблер

Музыкант Леонид Агутин опроверг информацию о своем отъезде вместе с супругой — певицей Анжеликой Варум — из России из-за событий на Украине. Соответствующее заявление он сделал в беседе с ТАСС.

«Не будьте наивными»: Агутин обратился к поклонникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике, не доверяйте информации из ненадежных источников, анонимных Telegram-каналов и соседей по интернету», — сказал Агутин и призвал поклонников доверять информации на его официальных страницах в социальных сетях.

Ранее в интернете появились сообщения о том, что музыкант с супругой приняли участие в концерте в поддержку Украины. На фоне этой информации стали появляться слухи об отъезде Агутина и Варум из России. Им поверил даже лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он призвал исключить артистов из числа участников музыкального фестиваля «Стереолето» в Санкт-Петербурге. Позже пресс-секретарь пары заявила, что Агутин и Варум в день концерта в поддержку Украины, 20 марта, выступали в Тюмени.

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