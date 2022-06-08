Собчак высмеяла наряд Киркорова

Телеведущая Ксения Собчак высмеяла новый образ Филиппа Киркорова, который снялся в цветочном костюме от Gucci. В своем Telegram-канале она иронично описала внешний вид артиста.

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«В Парке Горького зацвел Киркоров», — пошутила она.

Отметим, что образ Киркорова подвергся критике не только от журналистки. Наряд певца подписчики в соцсетях расценили как клоунский, сравнив костюм с пижамой.

Напомним, что Собчак регулярно комментирует наряды поп-исполнителя. В апреле рэпер Тимтати опубликовал в личном блоге фотографию с исполнителем. На снимке артисты запечатлены возле входа в ресторан паназиатской кухни Redbox, открытый рэпером совместно с ресторатором Антоном Пинским.