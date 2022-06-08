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49 минут назад

Наргиз предрекли до трех лет тюрьмы за исполнение запрещенных песен Фадеева

News.ru

По российским законам певице Наргиз Закировой может грозить до трех лет тюрьмы за исполнение песен Максима Фадеева, с которыми продюсер запретил ей выступать после скандального разрыва с его компанией, заявил звездный юрист Алексей Алешкин. Он также добавил, что Фадеев может потребовать компенсацию морального вреда, пишет KP.RU.

Наргиз предрекли до трех лет тюрьмы
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/Global Look PressAnton Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Максим Фадеев может потребовать возмещения вреда. Остается только вопрос в юрисдикции. Поскольку Наргиз покинула Россию, то судиться для большего эффекта придется в Узбекистане, хотя я не исключаю и суды в РФ. По нашим законам за исполнение чужих песен Наргиз грозит до трех лет лишения свободы, — отметил Алешкин.

Он также напомнил, что в Уголовном кодексе России предусмотрен целый ряд статей, наказывающих за присвоение авторства творческих произведений. В частности, по словам Алешкина, к ним относится незаконное использование объектов авторского права, а также другие аспекты, связанные с получением прибыли от плодов чужой интеллектуальной деятельности.

Ранее в ФСБ подтвердили, что певице Наргиз Закировой будет запрещено посещать Россию до 2072 года. Отмечается, что запрет на посещение страны будет действовать даже в случае смены имени или фамилии.

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