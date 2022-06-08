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26 минут назад

В России отменили еще один концерт Киркорова

Елена Прошина

Организаторы отменили концерт поп-исполнителя Филиппа Киркорова в Майкопе, который должен был состояться 18 июня в концертном зале «Нальмес». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей площадки.

«Должен был, но концерт отменили, 18 июня. Только вчера вечером узнали об этом. Организаторы позвонили, отменили концерт. В связи с чем, неизвестно», — рассказали в концертном зале.

Напомним, что на выступлении, которое состоялось в конце апреля в Кремлевском дворце и было приурочено к 55-летию Киркорова, на сцене появился огромный крест с «распятой» внутри актрисой. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» певец начал ходить по нему. Это стало причиной возмущения верующих, в том числе и на Кавказе.

Выступление Манижи на фестивале "Стереолето" отменено

Позже Киркоров извинился перед оскорбленными и пообещал внести изменения в номер, однако это не помогло — его выступления в Пятигорске и Ставрополе отменили.

Шоу-бизнес,Видео,Филипп Киркоров,
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