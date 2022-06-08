«Бумаги рисованные»: Епифанцев высказался о свадьбе Прилучного

«По-моему, он не женился. Может, это блогеры его поженили, не более. А те бумаги о браке — просто рисованные. Павлу пиар не помешает, поэтому он и интригует. И вообще: зачем Павлу брак — это же ад! Я через это не раз прошел, знаю. И Павел понимает, что можно просто встречаться с девушкой, жить, а зачем жениться?» — заявил он.