«Бумаги рисованные»: Епифанцев высказался о свадьбе Прилучного

Актер Владимир Епифанцев опроверг информацию о том, что его коллега по сериалу «В клетке» Павел Прилучный тайно женился на Зепюр Брутян. В беседе с «КП» он назвал брак «адом».
«По-моему, он не женился. Может, это блогеры его поженили, не более. А те бумаги о браке — просто рисованные. Павлу пиар не помешает, поэтому он и интригует. И вообще: зачем Павлу брак — это же ад! Я через это не раз прошел, знаю. И Павел понимает, что можно просто встречаться с девушкой, жить, а зачем жениться?» — заявил он.
Напомним, что в мае СМИ сообщали, что Прилучный и Зепюр тайно сыграли свадьбу. Они якобы расписались в одном из столичных ЗАГСов 12 мая, а после улетели на Маврикий. Оба актера подогревали слухи о своих отношениях в соцсетях.