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1 час назад

Уехавший Максим Галкин высмеял передачи «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Елена Прошина

45-летний юморист Максим Галкин на концерте в Израиле высмеял передачи «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьевым». Как сообщает StarHit, уехавший из России комик заявил, что Швеция подала заявку на вступление в НАТО, из-за чего в РФ начнут критиковать скандинавские страны.

Галкин высмеял передачи «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьевым»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я уже предвижу эти антискандинавские настроения, вижу, как Скабеева сжигает альбом ABBA, я вам точно говорю — это не за горами. Шведскую стенку переименуют в лазалку, сауну — в сухопарку, шведский стол в обжираловку. И, конечно же, 100% запретят сказки Астрид Линдгрен. Вижу Соловьева, он стоит и орет: "Карлсон!"» — пошутил Галкин.

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Артист также рассказал, что покинул Россию после того, как из-за критики спецоперации его лишили работы, рекламных контрактов и гастролей. Он отметил, что просто решил увезти семью и продолжить карьеру в другой стране, однако не исключает возможного возвращения в Россию.

Напомним, что после начала спецоперации Галкин и его супруга Алла Пугачева уехали в Израиль. Певица при этом недавно заявила, что семья вернется в Москву к 1 сентября, когда у их детей Лизы и Гарри начнется новый учебный год. У Галкина же на 2 сентября назначен концерт в Австралии.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Астрид Линдгрен,Алла Пугачева,Владимир Соловьев,НАТО,
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