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1 час назад

Лобода готова выступить перед россиянами за 70 тысяч евро

Елена Прошина

Украинская певица Светлана Лобода готова выступить для русскоязычной аудитории за 70 тысяч евро.

Лобода готова выступить перед россиянами за 70 тысяч евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Starhit, ее продюсер Нателла Крапивина рассказала о важном нюансе — артистка не выступает в России, однако может спеть для заказчика в других странах.

«Гонорар у нас стандартно 70 тысяч евро на корпоративные мероприятия. Но в связи с тем, что сейчас обстановка такая сложная у всех, то мы делаем 70 тысяч евро уже с включенными туда перелетом», — рассказала Нателла.

Продюсер подчеркнула, что чаще всего артистка с командой выступает в крупных ресторанах или концертных залах, однако бывали случаи, когда Лобода выступала прямо перед заказчиком.

Напомним, что в апреле Лобода попала в список артистов, которым в ближайшие 50 лет запрещен въезд на территорию России. В него вошли известные личности, которые выступали против спецоперации на Украине.

Шоу-бизнес,Нателла Крапивина,Светлана Лобода,
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