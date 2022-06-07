Лобода готова выступить перед россиянами за 70 тысяч евро

Украинская певица Светлана Лобода готова выступить для русскоязычной аудитории за 70 тысяч евро.
Как сообщает Starhit, ее продюсер Нателла Крапивина рассказала о важном нюансе — артистка не выступает в России, однако может спеть для заказчика в других странах.
«Гонорар у нас стандартно 70 тысяч евро на корпоративные мероприятия. Но в связи с тем, что сейчас обстановка такая сложная у всех, то мы делаем 70 тысяч евро уже с включенными туда перелетом», — рассказала Нателла.
Продюсер подчеркнула, что чаще всего артистка с командой выступает в крупных ресторанах или концертных залах, однако бывали случаи, когда Лобода выступала прямо перед заказчиком.
Напомним, что в апреле Лобода попала в список артистов, которым в ближайшие 50 лет запрещен въезд на территорию России. В него вошли известные личности, которые выступали против спецоперации на Украине.