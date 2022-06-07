Басков призвал власти «решить вопрос» с уехавшими звездами

«Я считаю, что пришло время уважать и свой народ, и свою страну. Хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично и подловато по отношению к россиянам», — заявил Басков.

Исполнитель отметил, что власти должны решить, что делать с теми звездами щоу-бизнеса, кто уехал из страны и позволил себе негативные высказывания. По его словам, в этом случае можно последовать примеру с певицей Наргиз, которой запретили въезд в Россию на 50 лет.