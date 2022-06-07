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1 час назад

Басков призвал власти «решить вопрос» с уехавшими из России звездами

Мослента

Российский эстрадный и оперный певец, композитор и телеведущий Николай Басков в интервью NEWS.ru призвал власти решить вопрос с возвращением уехавших из России звезд.

Басков призвал власти «решить вопрос» с уехавшими звездами
Фото: ТАССТАСС

«Я считаю, что пришло время уважать и свой народ, и свою страну. Хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично и подловато по отношению к россиянам», — заявил Басков.

Исполнитель отметил, что власти должны решить, что делать с теми звездами щоу-бизнеса, кто уехал из страны и позволил себе негативные высказывания. По его словам, в этом случае можно последовать примеру с певицей Наргиз, которой запретили въезд в Россию на 50 лет.

В ФСБ назвали причину запрета въезда в Россию певицы Наргиз

Ранее музыкант, певец, заслуженный артист РФ Александр Маршал высказался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса.

Шоу-бизнес,Александр Маршал,Николай Басков,ФСБ,
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