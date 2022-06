Выступление Манижи отменили и-за жалоб россиян

Stereoleto был основан в 2001 году. За 20 лет существования на фестивале выступили Massive Attack, Air, Nick Cave and the Bad Seeds, Franz Ferdinand, Аукцыон, FUTURE SOUND OF LONDON, David Byrne, Royksopp, Михаил Боярский, Buena Vista Social Club, Петр Мамонов, Regina Spektor, Morcheeba, Gus Gus, Аквариум, Sigur Ros, 5NIZZA, The Hatters, Каста, ЛСП, Crystal Castles, U.N.K.L.E. и еще более 700 российских и зарубежных артистов.