Выступление Манижи отменили и-за жалоб россиян

Организаторы фестиваля Stereoleto, который пройдет 12-13 июня в Санкт-Петербурге, заявили об отмене выступления певицы Манижи. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте мероприятия (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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«Друзья! С сожалением сообщаем, что выступление певицы Manizha на STEREOLETO отменяется по не зависящим от нас причинам», — говорится в публикации.

Ранее Манижа выступала против военной спецоперации России на Украине. Актриса и ведущая Мария Шукшина выложила в своем Telegram-канале скрины сообщений, в которых ее просят помочь с отменой фестиваля.

«Уже не первый день мне пишут об этом фестивале Stereleto. Что-то больно много предателей соберутся в одном месте попеть, поплясать, повеселиться. Питеру оно надо?» — написала Шукшина.