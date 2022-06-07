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31 минуту назад

Выступление Манижи на фестивале Stereoleto отменили

Lenta.ru

Организаторы фестиваля Stereoleto, который пройдет 12-13 июня в Санкт-Петербурге, заявили об отмене выступления певицы Манижи. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте мероприятия (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Выступление Манижи отменили и-за жалоб россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Друзья! С сожалением сообщаем, что выступление певицы Manizha на STEREOLETO отменяется по не зависящим от нас причинам», — говорится в публикации.

Ранее Манижа выступала против военной спецоперации России на Украине. Актриса и ведущая Мария Шукшина выложила в своем Telegram-канале скрины сообщений, в которых ее просят помочь с отменой фестиваля.

«Уже не первый день мне пишут об этом фестивале Stereleto. Что-то больно много предателей соберутся в одном месте попеть, поплясать, повеселиться. Питеру оно надо?» — написала Шукшина.

Stereoleto был основан в 2001 году. За 20 лет существования на фестивале выступили Massive Attack, Air, Nick Cave and the Bad Seeds, Franz Ferdinand, Аукцыон, FUTURE SOUND OF LONDON, David Byrne, Royksopp, Михаил Боярский, Buena Vista Social Club, Петр Мамонов, Regina Spektor, Morcheeba, Gus Gus, Аквариум, Sigur Ros, 5NIZZA, The Hatters, Каста, ЛСП, Crystal Castles, U.N.K.L.E. и еще более 700 российских и зарубежных артистов.

Шоу-бизнес,Петр Мамонов,Мария Шукшина,Михаил Боярский,
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