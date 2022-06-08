Собчак поделилась воспоминанием о сосисках в МГИМО

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась одним из воспоминаний об обучении в МГИМО в своем Telegram-канале. Знаменитость призналась, что учеба в столичном вузе ассоциируется у нее с сосисками из университетской столовой.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

«А у вас какая школьно-студенческая еда сразу на ум приходит? Не забывайте завтракать», — обратилась к подписчикам Собчак.

Пост светской львица развеселил пользователей сети и получил одобрительные реакции. Кто-то отметил, что за последние годы еда в МГИМО сильно изменилась. «У нас теперь кроме сосисок еще две столовые, несколько кофеен, магазины и ресторан», «Когда я училась в МГИМО, были кальяны, суши, роллы на первом этаже», — рассказали фолловеры.

На вопрос Собчак откликнулись выпускники других учебных заведений в Москве, которые поделились своими гастрономическими впечатлениями из юности. В ГУУ популярным блюдом оказался жюльен с грибами, в МАИ — вареная колбаса с гречкой, в главном вузе страны МГУ — салат из капусты за пять рублей, жареная рыба с картошкой и мини-пиццы. «Ну там вообще культовые едальни. Что стоит одно название столовки на биофаке — "тошниловка"», — поделилась воспоминаниями одна из пользовательниц.