Выступление Манижи на фестивале "Стереолето" отменено

Организаторы фестиваля «Стереолето» сообщили, что выступление певицы Манижа не состоится. Их заявление опубликовано в группе «Вконтакте».

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«Друзья, с сожалением сообщаем, что выступление певицы Манижи на «Стереолето» отменяется по не зависящим от нас причинам», — пишут они.

5 июня Манижа дала интервью «Коммерсанту», в котором рассказала о предстоящем выступлении на фестивале. Она добавила, что во время концерта она планировала вызывать из зала случайных людей, чтобы вместе с ними исполнить песни.

«Я вижу выступление так: как можно больше импровизации, больше жизни, больше настоящего», — сказала исполнительница.

До этого в некоторых Telegram-каналах требовали отменить выступление Манижи, высказавшейся против спецоперации России на Украине. Против концерта певицы также высказывалась актриса Мария Шукшина, поблагодарившая своих подписчиков за «страстное желание очистить страну от 5-й колонны».