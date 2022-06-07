В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Названы возможные авторы оскорбительного послания Пугачевой

Елена Прошина

Журналист Алена Жигалова в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» поделилась своими предположениями о том, кто мог оставить нецензурное послание Алле Пугачевой на фасаде телецентра «Останкино».

Названы возможные авторы оскорбительного послания Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее мнению, на такое могли пойти звезды, обиженные в свое время Пугачевой из-за того, что она якобы препятствовала их карьере в шоу-бизнесе.

«Какая-нибудь Ольга Кормухина или, прости Господи, Наталья Гулькина из группы «Мираж». Или кто там еще в свое время рассказывал в своих интервью о том, что им не удалось супер-звездами стать, потому что Пугачева не давала им дорогу, хватая их за подол, не давая им выйти на сцену. Как Наташа Королева или еще что-то», — заявила Жигалова.

Напомним, неделю назад на здании телецентра появилась световая надпись, адресованная Алле Пугачевой. В послании говорилось, что артистка правильно сделала, что уехала в Израиль, так как в России она всем надоела. Кто устроил это световое шоу до сих пор неизвестно. Сама певица уже отреагировала на это, отметив, что «чем ниже интеллект, тем громче оскорбления».

Шоу-бизнес,Ольга Кормухина,Наталья Гулькина,Наташа Королева,Алла Пугачева,ТТЦ "Останкино",
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители