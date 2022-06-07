Названы возможные авторы оскорбительного послания Пугачевой

Журналист Алена Жигалова в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» поделилась своими предположениями о том, кто мог оставить нецензурное послание Алле Пугачевой на фасаде телецентра «Останкино».
По ее мнению, на такое могли пойти звезды, обиженные в свое время Пугачевой из-за того, что она якобы препятствовала их карьере в шоу-бизнесе.
«Какая-нибудь Ольга Кормухина или, прости Господи, Наталья Гулькина из группы «Мираж». Или кто там еще в свое время рассказывал в своих интервью о том, что им не удалось супер-звездами стать, потому что Пугачева не давала им дорогу, хватая их за подол, не давая им выйти на сцену. Как Наташа Королева или еще что-то», — заявила Жигалова.
Напомним, неделю назад на здании телецентра появилась световая надпись, адресованная Алле Пугачевой. В послании говорилось, что артистка правильно сделала, что уехала в Израиль, так как в России она всем надоела. Кто устроил это световое шоу до сих пор неизвестно. Сама певица уже отреагировала на это, отметив, что «чем ниже интеллект, тем громче оскорбления».