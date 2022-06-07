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1 час назад

Брэд Питт обвинил Джоли в сговоре с русским олигархом

Лера Букина

Бывший супруг актрисы Анджелины Джоли – американский актер и кинопродюсер Брэд Питт – обвинил ее в сговоре с русским олигархом ради мести артисту. Об этом заявляет Daily Mail.

Бред Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом
Фото: ReutersReuters

Как отмечает издание, звезду фильма «Однажды в... Голливуде» возмутило то, что Джоли в 2021 году решила продать свою долю в винодельне Miraval, владельцем которой является сам Питт. Кроме того, по утверждению актера, она намеренно скрыла от него этот факт.

Российский олигарх и алкогольный магнат Юрий Шефлер является покупателем доли. Согласно документам, предоставленным для судебного разбирательства между бывшими супругами, Шефлер с самого начала имел «ядовитые намерения» и планы на обладание всех долей в винодельном бизнесе Питта.

«Джоли знала об этом и намеревалась сделать так, чтобы Шефлер и его аффилированные лица попытались контролировать бизнес, построенный Питтом, а также подорвать инвестиции артиста в Miraval», — указано в документации.

При этом, по словам адвокатов актера, Джоли пошла на это в связи с предварительным решением о предоставлении экс-супругам равной опеки над их пятью несовершеннолетними детьми. Актриса собиралась воспитывать их сама.

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Ранее Питт обвинил Джоли в заговоре и «систематическом воспрепятствовании» в связи с попытками продать половину их общего поместья.

Шоу-бизнес,Юрий Шефлер,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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