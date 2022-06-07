Долецкая рассказала о своем состоянии после ДТП

"Я дома. <…> Диагноз: У меня перелом ладьевидной и тановой кисти правой руки, наложен гипс. Многочисленные ушибы, повреждение мягких тканей, гематомы у меня и помощника. Ведется следствие. Чувствуем себя нормально, хоть и в шоке до сих пор", - написала она.