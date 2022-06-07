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56 минут назад

Долецкая рассказала о своем состоянии после ДТП

ТАССиещё 1

Писатель и журналист Алена Долецкая, пострадавшая от наезда электровелосипедиста, находится дома, у нее перелом правой руки. Об этом бывший главред Vogue сообщила в своем Telegram-канале.

Долецкая рассказала о своем состоянии после ДТП
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Я дома. <…> Диагноз: У меня перелом ладьевидной и тановой кисти правой руки, наложен гипс. Многочисленные ушибы, повреждение мягких тканей, гематомы у меня и помощника. Ведется следствие. Чувствуем себя нормально, хоть и в шоке до сих пор", - написала она.

По словам Долецкой, накануне ее в сопровождении ассистента сбил курьер на электровелосипеде и скрылся с места происшествия. После этого пострадавшие самостоятельно добрались до дома, "оказали сами себе первую помощь, смогли сменить окровавленную одежду и отправились к травматологу".

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что неизвестный на электровелосипеде сбил женщину в Кропоткинском переулке в центре Москвы и скрылся, пострадавшая была доставлена в больницу.

Шоу-бизнес,Алена Долецкая,МВД России,
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