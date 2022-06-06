Волочкова пригрозила укоротить язык Данко

Балерина Анастасия Волочкова ответила певцу Данко, назвавшему ее «лошадью» и заявившему, что она «опорочила балет».
В комментарии «Телепрограмме» Волочкова заявила, что вообще не знала, кто такой Данко, а затем выяснила, что «порочащие высказывания позволяет себе человек, который записал одну песню и ездит с ней по Подмосковью, к тому же это было двадцать лет назад».
«Сейчас его никто не знает, он давно забыт и, видимо, решил хайпануть на моем имени. Мне хочется ему сказать следующее: добрый человек, ты займись своей семьей! Известно, что Данко бросил жену с больным ребенком. Порядочные люди так поступают?», - высказалась балерина.
Она также заявила, что не предавала русский балет, а сделала его доступным для широких масс.
«Я первой в мире из балерин создала сольный проект, концертную программу. А Данко пусть продолжает брать мастер-классы. Я сама готова ему дать мастер-класс по укорачиванию его языка», - добавила Волочкова.
Напомним, певец и бывший артист балета Данко в эфире программы «Секрет на миллион» заявил, что Волочкову уволили из Большого театра из-за ее роста. По мнению Данко, Волочкова является предателем, потому что «так опозорила русский балет».