Волочкова пригрозила укоротить язык Данко

В комментарии «Телепрограмме» Волочкова заявила, что вообще не знала, кто такой Данко, а затем выяснила, что «порочащие высказывания позволяет себе человек, который записал одну песню и ездит с ней по Подмосковью, к тому же это было двадцать лет назад».