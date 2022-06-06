В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Волочкова пригрозила укоротить язык Данко

Вероника Полынина

Балерина Анастасия Волочкова ответила певцу Данко, назвавшему ее «лошадью» и заявившему, что она «опорочила балет».

Волочкова пригрозила укоротить язык Данко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В комментарии «Телепрограмме» Волочкова заявила, что вообще не знала, кто такой Данко, а затем выяснила, что «порочащие высказывания позволяет себе человек, который записал одну песню и ездит с ней по Подмосковью, к тому же это было двадцать лет назад».

«Сейчас его никто не знает, он давно забыт и, видимо, решил хайпануть на моем имени. Мне хочется ему сказать следующее: добрый человек, ты займись своей семьей! Известно, что Данко бросил жену с больным ребенком. Порядочные люди так поступают?», - высказалась балерина.

Она также заявила, что не предавала русский балет, а сделала его доступным для широких масс.

«Я первой в мире из балерин создала сольный проект, концертную программу. А Данко пусть продолжает брать мастер-классы. Я сама готова ему дать мастер-класс по укорачиванию его языка», - добавила Волочкова.

Напомним, певец и бывший артист балета Данко в эфире программы «Секрет на миллион» заявил, что Волочкову уволили из Большого театра из-за ее роста. По мнению Данко, Волочкова является предателем, потому что «так опозорила русский балет».

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители