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1 час назад

Варум впервые за долгое время вышла в свет с Агутиным

Вероника Полынина

Певица Анжелика Варум впервые с начала года появилась на публике вместе с мужем, музыкантом Леонидом Агутиным, пишет «Комсомольская правда».

Варум впервые за долгое время вышла в свет с Агутиным
Фото: SvoyLoftSvoyLoft

Супружеская чета посетила торжественное открытие летнего сезона Музыкальной академии Николая Агутина.

Варум, в конце мая отметившая 53-й день рождения, выглядела молодо и свежо. Она много улыбалась и всячески поддерживала мужа и тестя. По словам Леонида Агутина, мероприятие для молодых музыкантов прошло замечательно.

«Были и слезы умиления, и улыбки, и наставления каждому участнику», - рассказал Леонид.

Издание отмечает, что Анжелика Варум не появлялась на светских мероприятиях с начала 2022 года. Она также перестала общаться с поклонниками в социальных сетях.

Шоу-бизнес,Анжелика Варум,
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