Варум впервые за долгое время вышла в свет с Агутиным

Певица Анжелика Варум впервые с начала года появилась на публике вместе с мужем, музыкантом Леонидом Агутиным, пишет «Комсомольская правда».

Фото: SvoyLoft SvoyLoft

Супружеская чета посетила торжественное открытие летнего сезона Музыкальной академии Николая Агутина.

Варум, в конце мая отметившая 53-й день рождения, выглядела молодо и свежо. Она много улыбалась и всячески поддерживала мужа и тестя. По словам Леонида Агутина, мероприятие для молодых музыкантов прошло замечательно.

«Были и слезы умиления, и улыбки, и наставления каждому участнику», - рассказал Леонид.