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53 минуты назад

Католики отреагировали на выступление Бузовой в образе Папы Римского

Елена Прошина

В Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве отреагировали на сольное выступление певицы Ольги Бузовой в «Крокус Сити Холле» в образе Папы Римского. Католики не увидели в номере ничего оскорбительного, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Абзац» генеральный викарий архиепархии Кирилл Горбунов.

Католики отреагировали на выступление Бузовой в образе Папы Римского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сходство с образом Папы Римского можно узреть только при очень большом желании», — приводятся в тексте его слова.

Горбунов добавил, что викариат не планирует обращаться в правоохранительные органы после произошедшего. Жалоб на выступление артистки к московским католикам не поступало, отметил он.

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Ранее, выступая с сольным номером на песню «Вот она я» в «Крокус Сити Холле», Бузова вышла на сцену в костюме с крестом на груди, при этом за ней на экране транслировали сатанинский знак Всевидящего ока. Среди пользователей социальных сетей исполнительницы ее образ вызвал волну негодования. Некоторые подписчики даже посчитали костюм и фон Бузовой оскорблением чувств верующих.

Шоу-бизнес,Кирилл Горбунов,
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