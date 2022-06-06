Католики отреагировали на выступление Бузовой в образе Папы Римского

В Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве отреагировали на сольное выступление певицы Ольги Бузовой в «Крокус Сити Холле» в образе Папы Римского. Католики не увидели в номере ничего оскорбительного, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Абзац» генеральный викарий архиепархии Кирилл Горбунов.

«Сходство с образом Папы Римского можно узреть только при очень большом желании», — приводятся в тексте его слова.

Горбунов добавил, что викариат не планирует обращаться в правоохранительные органы после произошедшего. Жалоб на выступление артистки к московским католикам не поступало, отметил он.