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30 минут назад

Газманов рассказал о судьбе своей квартиры в Юрмале

Елена Прошина

Певец Олег Газманов рассказал о судьбе своей квартиры в Юрмале. Как сообщает «МК», на пресс-конференции в преддверии Дня России он прокомментировал свой запрет на посещение стран Прибалтики.

Газманов рассказал о судьбе своей квартиры в Юрмале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, журналист из Риги попросил у Олега Газманова прокомментировать ситуацию с его квартирой в Юрмале, куда артист не может приехать с 2014 года по причине запрета латвийских властей.

«Ситуация конечно странная. Мне там запрещена любая финансовая деятельность, поэтому и продать я ее не могу и заселить никого не могу. Но коммунальную плату исправно плачу, вот так меня приложили. Но когда все будет нормально, я с них все попрошу и еще за моральный ущерб. И на эти деньги, наверное, виллу куплю», — заявил он.

Напомним, что в Юрмалу артист не может приехать с 2014 года — из-за поддержки присоединения Крыма к России латвийские власти запретили Газманову въезд в страну.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,
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