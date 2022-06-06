Газманов рассказал о судьбе своей квартиры в Юрмале

«Ситуация конечно странная. Мне там запрещена любая финансовая деятельность, поэтому и продать я ее не могу и заселить никого не могу. Но коммунальную плату исправно плачу, вот так меня приложили. Но когда все будет нормально, я с них все попрошу и еще за моральный ущерб. И на эти деньги, наверное, виллу куплю», — заявил он.