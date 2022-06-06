МК: бывшая жена Градского не может претендовать на его имущество

«У Саши был сложный характер, но он был в высшей степени порядочный человек. Но еще одного удара, теперь уже направленного против его малолетних детей, Саша предвидеть не мог. Очень жаль, что он не успел защитить юридически детей от такой ситуации», — отмечается также в интервью.