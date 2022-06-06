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30 минут назад

МК: бывшая жена Градского не может претендовать на его имущество

Газета.Ru

У бывшей супруги Александра Градского Ольги Фартышевой нет прав на его имущество. Об этом сообщил в интервью mk.ru неназванный источник.

МК: бывшая жена Градского не может претендовать на его имущество
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Творческое наследие поделено на пять частей: три — Марине (вдове Градского — прим. «Газеты.Ru») и ее детям, две части — страшим детям. Вряд ли Ольга сможет доказать, что она помогала Градскому водить пером и тем самым имеет право на творческое наследие», — заявил он.

По словам источника, брак Фартышевой и Градского распался по инициативе супруги. Она полюбила другого мужчину. При разводе композитор согласился выполнить все условия бывшей жены — так, он купил ей и общим детям квартиры, а также помогал в дальнейшей жизни.

Собеседник издания добавил, что в течение 21 года после развода Фартышева не имела претензий по разделу имущества, однако после смерти «защитника перешла к нападению» на вдову Градского Марину Коташенко вместе с детьми.

«У Саши был сложный характер, но он был в высшей степени порядочный человек. Но еще одного удара, теперь уже направленного против его малолетних детей, Саша предвидеть не мог. Очень жаль, что он не успел защитить юридически детей от такой ситуации», — отмечается также в интервью.

Ольга Фартышева подала в суд на Коташенко. Она требует отдать ей право собственности на часть имущества, которое по наследству перешло к вдове. Слушание дела назначено на 27 июня. Помимо Коташенко, ответчиками по делу выступают дети Фартышевой от Градского.

Композитор Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,
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