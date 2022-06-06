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41 минуту назад

Газманов призвал не уподобляться Западу в гонениях на чужую культуру

ТАСС

России не следует отвечать запретом западной культуры на попытки "отмены" русской культуры в недружественных странах. Такое мнение высказал в понедельник народный артист России Олег Газманов.

"Наша сила в том, что мы открыты. Разные культурные течения обогащают нас. Я уверен, что мы никогда не пойдем по этому пути", - сказал певец журналистам в понедельник на пресс-конференции в Москве.

Актер и поэт Антон Шагин назвал неполноценной мировую культуру без русских артистов и авторов. "Русская культура настолько обширна, влиятельна и для души целебна, что невозможно ее запросто вычеркнуть из мировой культуры, будет неполный пазл этой картины под названием "культура". Мировая культура без нашей культуры будет неполноценной", - сказал он.

Макс Корж отменил все выступления в России

Ранее западные страны запустили кампанию по "отмене" русской культуры: в Польше убирают произведения русских авторов из репертуара учреждений культуры, российским артистам отказывают в выступлениях в Европе и США, музыкантов с русскими корнями отстранили от участия в конкурсе в Италии.

Шоу-бизнес,Видео,Олег Газманов,Макс Корж,Антон Шагин,
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