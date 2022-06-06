В Петербурге напали на актрису "Лунтика"

"Он начал глумиться из разряда: "Ну и что ты мне сделаешь?". Я ответила, что он ведет себя не как мужчина, а как [дурак]. А он в ответ назвал меня мелкой [собакой]. За это я и ударила его по щеке. А потом уже он меня", - объяснила произошедшее актриса.