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57 минут назад

В Петербурге напали на актрису "Лунтика"

Газета.Ru

Актриса Ирина Обрезкова, которая озвучила Луну в мультсериале "Лунтик", подверглась нападению коллеги в петербургском театре "Зазеркалье". Об этом сообщает kp.ru.

В Петербурге напали на актрису "Лунтика"
Фото: Официальная группа/VKОфициальная группа/VK

По словам артистки, один из ее коллег начал ругаться с гримером. Она решила вмешаться в конфликт и защитила гримера. Актер ударил Обрезкову по лицу.

"Он начал глумиться из разряда: "Ну и что ты мне сделаешь?". Я ответила, что он ведет себя не как мужчина, а как [дурак]. А он в ответ назвал меня мелкой [собакой]. За это я и ударила его по щеке. А потом уже он меня", - объяснила произошедшее актриса.

Имя агрессивного артиста Обрезкова называть отказалась. Она отметила, что слово "избил" неприменимо к инциденту.

"Он достаточно неуравновешенный, вспыльчивый. Уже были инциденты, когда он и посылал кого-нибудь, орал, в драку лез. Поэтому все меня сейчас очень сильно поддерживают", - рассказала актриса.

Шоу-бизнес,Ирина Обрезкова,
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