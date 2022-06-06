В Петербурге напали на актрису "Лунтика"

Актриса Ирина Обрезкова, которая озвучила Луну в мультсериале "Лунтик", подверглась нападению коллеги в петербургском театре "Зазеркалье". Об этом сообщает kp.ru.
По словам артистки, один из ее коллег начал ругаться с гримером. Она решила вмешаться в конфликт и защитила гримера. Актер ударил Обрезкову по лицу.
"Он начал глумиться из разряда: "Ну и что ты мне сделаешь?". Я ответила, что он ведет себя не как мужчина, а как [дурак]. А он в ответ назвал меня мелкой [собакой]. За это я и ударила его по щеке. А потом уже он меня", - объяснила произошедшее актриса.
Имя агрессивного артиста Обрезкова называть отказалась. Она отметила, что слово "избил" неприменимо к инциденту.
"Он достаточно неуравновешенный, вспыльчивый. Уже были инциденты, когда он и посылал кого-нибудь, орал, в драку лез. Поэтому все меня сейчас очень сильно поддерживают", - рассказала актриса.