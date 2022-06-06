Макс Корж отменил все выступления в России

Белорусский певец Макс Корж отменил концерты в России. Музыкант не уточнил о судьбе денег за уже купленные билеты. Артист написал об отмене в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).
«Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Я не могу петь про «жизнь в кайф», когда каждый день эти жизни отбираются. Берегите себя. Все будет хорошо!»— заявил Корж.
Согласно опубликованной на сайте музыканта афише, у Коржа также запланированы музыкальные мероприятия в Узбекистане (18 июня) и Латвии (в сентябре).
В России Корж хотел выступить еще в начале 2020 и 2021 годов, но концерты переносились из-за пандемии коронавируса с сохранением купленных билетов.
Ранее Макс Барских заявил, что не разрешал разблокировку своих песен в России.