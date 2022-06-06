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35 минут назад

Макс Корж отменил все выступления в России

Газета.Ruиещё 3

Белорусский певец Макс Корж отменил концерты в России. Музыкант не уточнил о судьбе денег за уже купленные билеты. Артист написал об отмене в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Макс Корж отменил все выступления в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Я не могу петь про «жизнь в кайф», когда каждый день эти жизни отбираются. Берегите себя. Все будет хорошо!»— заявил Корж.

Согласно опубликованной на сайте музыканта афише, у Коржа также запланированы музыкальные мероприятия в Узбекистане (18 июня) и Латвии (в сентябре).

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В России Корж хотел выступить еще в начале 2020 и 2021 годов, но концерты переносились из-за пандемии коронавируса с сохранением купленных билетов.

Ранее Макс Барских заявил, что не разрешал разблокировку своих песен в России.

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