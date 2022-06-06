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30 минут назад

Лазарева раскрыла свой заработок в Европе

Елена Прошина

Телеведущая Татьяна Лазарева, живущая в Европе, рассказала в программе «А поговорить?» на что живет. Звезда проводит тематические вечера, которые пользуются спросом у местных. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Лазарева раскрыла свой заработок в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лазаревой, она проводит «Ужины со смыслом». Вечеринку она придумала еще в 2017 году. Посетители, купившие билеты, отвечают на интересные вопросы. Таким образом Татьяне удается заработать 2-3 тыс. евро.

«У меня есть человек, который придумывает вопросы, я их редактирую. Я примерно представляю круг людей, которые здесь собираются. Раз в месяц такую штуку провожу», - рассказала Лазарева.

Кроме того, Лазарева зарабатывает деньги от вкладов, которые когда-то сделала после рекламных компаний.

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Напомним, что Татьяна Лазарева давно уехала в Испанию. По ее словам, сама она уже привыкла там жить, а вот дочери переживают из-за переезда. У старшей дочери Софьи были планы стать артисткой в России, но пока с этими проектами пришлось расстаться.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,
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