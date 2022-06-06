"Даже дети знают в лицо": Волочкова отказалась покидать Россию

Балерина Анастасия Волочкова выступила в подмосковном Краснознаменске со спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка». После представления звезда пообщалась с журналистами и рассказала, почему не планирует уезжать из России.
Балерина отметила, что в непростые времена россияне должны объединиться и каждый должен продолжать делать свое дело, то, что он умеет лучше всего. Волочкова подчеркнула, что не планирует покидать страну.
— Мне нравится танцевать в России, и я никогда ее не покину. Меня даже дети здесь знают в лицо. Я своим именем пользуюсь во благо, приношу людям радость. Зачастую беру на себя расходы на благотворительные спектакли: декорации, свет, звук, команда, погрузка-разгрузка, — рассказала она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Волочкова добавила, что продолжает реализовывать творческие проекты на благотворительной основе и хочет стать примером в этом деле.
Ранее Волочкова раскрыла секрет своей привлекательности для мужчин. По словам балерины, феномен ее успеха как женщины, человека и вообще в стране заключается в искренности.