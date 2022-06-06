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1 час назад

Анастасия Волочкова сообщила, что не планирует уезжать из России

Вечерняя Москваиещё 1

Балерина Анастасия Волочкова выступила в подмосковном Краснознаменске со спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка». После представления звезда пообщалась с журналистами и рассказала, почему не планирует уезжать из России.

"Даже дети знают в лицо": Волочкова отказалась покидать Россию
Фото: Андрей Никеричев / АГН МоскваАндрей Никеричев / АГН Москва

Балерина отметила, что в непростые времена россияне должны объединиться и каждый должен продолжать делать свое дело, то, что он умеет лучше всего. Волочкова подчеркнула, что не планирует покидать страну.

— Мне нравится танцевать в России, и я никогда ее не покину. Меня даже дети здесь знают в лицо. Я своим именем пользуюсь во благо, приношу людям радость. Зачастую беру на себя расходы на благотворительные спектакли: декорации, свет, звук, коман­да, погрузка-разгрузка, — рассказала она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Волочкова добавила, что продолжает реализовывать творческие проекты на благотворительной основе и хочет стать примером в этом деле.

Ранее Волочкова раскрыла секрет своей привлекательности для мужчин. По словам балерины, феномен ее успеха как женщины, человека и вообще в стране заключается в искренности.

Анастасия Волочкова,
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