"Даже дети знают в лицо": Волочкова отказалась покидать Россию

— Мне нравится танцевать в России, и я никогда ее не покину. Меня даже дети здесь знают в лицо. Я своим именем пользуюсь во благо, приношу людям радость. Зачастую беру на себя расходы на благотворительные спектакли: декорации, свет, звук, коман­да, погрузка-разгрузка, — рассказала она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».