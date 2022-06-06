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49 минут назад

Умер сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач

ТАССиещё 17

Американский музыкант венгерского происхождения Алек Джон Сач, бас-гитарист и сооснователь рок-группы Bon Jovi умер в возрасте 70 лет. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба коллектива в Twitter.

Умер участник легендарной группы Bon Jovi
Фото: Richard E. Aaron/RedfernsRichard E. Aaron/Redferns

"Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушел из жизни <...>. Алек был неотъемлемой частью при создании группы. <...> Нам будет его не хватать", - говорится в сообщении.

Сач родился в штате Нью-Йорк. Он отыграл в группе 11 лет и покинул коллектив в 1994 году. В 2018 году музыкант воссоединился с группой на мероприятии по случаю ее включения в Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде (штат Огайо).

Умер сооснователь группы Depeche Mode Энди Флетчер

Группа Bon Jovi, основанная в 1983 году в штате Нью-Джерси, получила свое название в честь лидера и вокалиста Джона Бон Джови. Дискография коллектива включает 15 студийных альбомов, последний из которых был выпущен в 2020 году.

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