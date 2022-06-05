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39 минут назад

Иван Охлобыстин оправдал поступок вывесившей украинский флаг жены Филиппа Янковского

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Актер считает, что Оксана Фандера оступилась, но ей обязательно надо дать второй шанс. Между тем, далеко не все поклонники согласились с Охлобыстин.

Иван Охлобыстин оправдал поступок Оксаны Фандеры
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

55-летний российский актер театра и кино Иван Охлобыстин всегда был известен своей патриотической позицией. Поэтому никто совершенно не удивился, что звезда сериала «Интерны» полностью поддержал действия РФ на Украине и критиковал тех артистов, которые выступили против. Тем неожиданнее для поклонников стала сегодняшняя запись в микроблоге артиста, в которой он решил поддержать свою коллегу по сцене Оксану Фандеру. Напомним, что не так давно супруга Филиппа Янковского вывесила на балконе украинский флаг.

«Вы все знаете мое отношение к происходящему на Украине. В предательстве не замечен. Не трогайте Фандеру. Она очень хороший человек. Право на ошибку есть у всех», — высказался Охлобыстин.

Примечательно, что комментаторы не согласились с позицией артиста. Более того, многие считают, что жена Янковского должна понести заслуженное наказание за то, что отвернулась от страны в такой сложный момент. «Поступки определяют человека. Поступок Фандеры предательский по отношению к Родине. Мне непонятна Ваша позиция», «Разочарована. Лучше бы я не читала», — приводит издание «СтарХит» слова возмущенных поклонников.

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При этом сама артистка дала понять, что ее поступок неверно интерпретировали.

«В запале забывают о том, что высшее милосердие — это милосердие к немилосердным. Я, прислушавшись к совету одного из комментирующих, вынуждена закрыть комментарии. Сама мысль о том, что мои действия, текст и фото, способны быть так неверно истолкованными, что вызывают у людей не свет, а тьму, внутреннюю тьму, для меня невыносимы», — отметила Фандера.

Шоу-бизнес,Оксана Фандера,Иван Охлобыстин,Филипп Янковский,
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