Иван Охлобыстин оправдал поступок Оксаны Фандеры

Актер считает, что Оксана Фандера оступилась, но ей обязательно надо дать второй шанс. Между тем, далеко не все поклонники согласились с Охлобыстин.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

55-летний российский актер театра и кино Иван Охлобыстин всегда был известен своей патриотической позицией. Поэтому никто совершенно не удивился, что звезда сериала «Интерны» полностью поддержал действия РФ на Украине и критиковал тех артистов, которые выступили против. Тем неожиданнее для поклонников стала сегодняшняя запись в микроблоге артиста, в которой он решил поддержать свою коллегу по сцене Оксану Фандеру. Напомним, что не так давно супруга Филиппа Янковского вывесила на балконе украинский флаг.

«Вы все знаете мое отношение к происходящему на Украине. В предательстве не замечен. Не трогайте Фандеру. Она очень хороший человек. Право на ошибку есть у всех», — высказался Охлобыстин.

Примечательно, что комментаторы не согласились с позицией артиста. Более того, многие считают, что жена Янковского должна понести заслуженное наказание за то, что отвернулась от страны в такой сложный момент. «Поступки определяют человека. Поступок Фандеры предательский по отношению к Родине. Мне непонятна Ваша позиция», «Разочарована. Лучше бы я не читала», — приводит издание «СтарХит» слова возмущенных поклонников.

При этом сама артистка дала понять, что ее поступок неверно интерпретировали.