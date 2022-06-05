Шоумен Михаил Кац уехал в Израиль

«Миша уехал тоже из Москвы, и полетел в Израиль искать какое-то приложение своей стендаперской деятельности, видимо. Ему же нужно развивать себя и дальше что-то делать, зарабатывать. Статус у нас прежний — мы женаты, мы не развелись. Я не знаю, все так этого ждут. Наверное, когда-нибудь мы разведемся», — рассказала Лазарева.