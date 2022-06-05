Шоумен Михаил Кац уехал в Израиль

Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, что ее супруг, телеведущий Михаил Шац, сейчас пребывает в Израиле. Об этом она сообщила в интервью Ирине Шихман для YouTube-шоу «А поговорить?».
«Миша уехал тоже из Москвы, и полетел в Израиль искать какое-то приложение своей стендаперской деятельности, видимо. Ему же нужно развивать себя и дальше что-то делать, зарабатывать. Статус у нас прежний — мы женаты, мы не развелись. Я не знаю, все так этого ждут. Наверное, когда-нибудь мы разведемся», — рассказала Лазарева.
По ее словам, они живут каждый своей отдельной жизнью.
Ранее телеведущая рассказала о переживаниях 23-летней дочери из-за иммиграции. Артистка с детьми приехала в Испанию вскоре после начала спецоперации России на Украине.
С 1998 года Татьяна Лазарева замужем за шоуменом Михаилом Шацем, в браке у них родились две дочери: сейчас старшей Софье 23 года, а младшей Антонине 15 лет. Артистка призналась, что уже давно живет отдельно от супруга, но официально они не разводились и пока не собираются этого делать.