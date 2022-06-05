В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
10 минут назад

Татьяна Лазарева: Миша Шац находится в Израиле

Газета.Ru

Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, что ее супруг, телеведущий Михаил Шац, сейчас пребывает в Израиле. Об этом она сообщила в интервью Ирине Шихман для YouTube-шоу «А поговорить?».

Шоумен Михаил Кац уехал в Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Миша уехал тоже из Москвы, и полетел в Израиль искать какое-то приложение своей стендаперской деятельности, видимо. Ему же нужно развивать себя и дальше что-то делать, зарабатывать. Статус у нас прежний — мы женаты, мы не развелись. Я не знаю, все так этого ждут. Наверное, когда-нибудь мы разведемся», — рассказала Лазарева.

По ее словам, они живут каждый своей отдельной жизнью.

Лазарева ответила, что думает об измене родине

Ранее телеведущая рассказала о переживаниях 23-летней дочери из-за иммиграции. Артистка с детьми приехала в Испанию вскоре после начала спецоперации России на Украине.

С 1998 года Татьяна Лазарева замужем за шоуменом Михаилом Шацем, в браке у них родились две дочери: сейчас старшей Софье 23 года, а младшей Антонине 15 лет. Артистка призналась, что уже давно живет отдельно от супруга, но официально они не разводились и пока не собираются этого делать.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,Михаил Шац,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители