Внешний вид Дюжева неприятно удивил фанатов

Внешний вид актера Дмитрий Дюжева неприятно удивил фанатов
Исполнитель Кай Метов разместил групповой снимок с участием российского актёра Дмитрия Дюжева. Фотография сразу же стала вирусной и привлекла внимание россиян.
Фанаты заметили, что 43-летний артист стал выглядеть намного старше. «Стареет», - пишут в сети пользователи.
Российские юзеры посчитали, что известный по сериалу артист уже больше не напоминает своего знаменитого персонажа, сыгравшего в «Бригаде».
«Что у него с лицом», - написала одна из подписчиц.
Кто-то из фолловеров предположил, что Дюжев стал злоупотреблять алкогольными напитками. Однако ранее актер отмечал, что является набожным человеком, исключающим из своей жизни спиртное.