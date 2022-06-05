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18 минут назад

Внешний вид актера Дмитрий Дюжева неприятно удивил фанатов

Ovideo.ru

Внешний вид актера Дмитрий Дюжева неприятно удивил фанатов

Внешний вид Дюжева неприятно удивил фанатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исполнитель Кай Метов разместил групповой снимок с участием российского актёра Дмитрия Дюжева. Фотография сразу же стала вирусной и привлекла внимание россиян.

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Фанаты заметили, что 43-летний артист стал выглядеть намного старше. «Стареет», - пишут в сети пользователи.

Российские юзеры посчитали, что известный по сериалу артист уже больше не напоминает своего знаменитого персонажа, сыгравшего в «Бригаде».

«Что у него с лицом», - написала одна из подписчиц.

Кто-то из фолловеров предположил, что Дюжев стал злоупотреблять алкогольными напитками. Однако ранее актер отмечал, что является набожным человеком, исключающим из своей жизни спиртное.

Шоу-бизнес,Дмитрий Дюжев,
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