Внешний вид Дюжева неприятно удивил фанатов

Внешний вид актера Дмитрий Дюжева неприятно удивил фанатов

Фото: РИА Новости РИА Новости

Исполнитель Кай Метов разместил групповой снимок с участием российского актёра Дмитрия Дюжева. Фотография сразу же стала вирусной и привлекла внимание россиян.

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Фанаты заметили, что 43-летний артист стал выглядеть намного старше. «Стареет», - пишут в сети пользователи.

Российские юзеры посчитали, что известный по сериалу артист уже больше не напоминает своего знаменитого персонажа, сыгравшего в «Бригаде».

«Что у него с лицом», - написала одна из подписчиц.