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24 минуты назад

Лобода: «Было сложно вновь начать петь»

Ирина Лебедева

Украинская певица Светлана Лобода в Телеграм-канале рассказала, почему не выступала несколько месяцев. Она призналась, что ей было сложно вновь начать петь.

Лобода: «Было сложно вновь начать петь»
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Было сложно снова начать петь…

Очень сложно! Но музыка, как тонкая полоса света, пробивается сквозь самые черные дни», - написала она.

«Московский Комсомолец» приводит слова музыкального продюсера Павла Рудченко, который рассказал, что певцы могут потерять голос из-за психологических проблем из-за тонкой душевной организации.

Рудченко пояснил, что певица попала в ситуацию, из которой сложно выбраться без помощи специалиста.

«Поэтому у них свои психологи, астрологи. Они стараются создавать вокруг себя комфортную атмосферу, находится среди людей, которые повышают их самооценку», — уточнил он.

Телеведущая Ксения Собчак также решила порассуждать о жизненной ситуации, в которой оказалась певица украинского происхождения Светлана Лобода. Последней достается и от патриотически настроенных россиян, и от украинцев. Журналистка выразила уверенность в том, что популярная исполнительница не пропадет.

«Не переживайте за Лободу, она умеет жить красиво», - рассказала Собчак в своем блоге.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,Ксения Собчак,
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