Лобода: «Было сложно вновь начать петь»

Украинская певица Светлана Лобода в Телеграм-канале рассказала, почему не выступала несколько месяцев. Она призналась, что ей было сложно вновь начать петь.
«Было сложно снова начать петь…
Очень сложно! Но музыка, как тонкая полоса света, пробивается сквозь самые черные дни», - написала она.
«Московский Комсомолец» приводит слова музыкального продюсера Павла Рудченко, который рассказал, что певцы могут потерять голос из-за психологических проблем из-за тонкой душевной организации.
Рудченко пояснил, что певица попала в ситуацию, из которой сложно выбраться без помощи специалиста.
«Поэтому у них свои психологи, астрологи. Они стараются создавать вокруг себя комфортную атмосферу, находится среди людей, которые повышают их самооценку», — уточнил он.
Телеведущая Ксения Собчак также решила порассуждать о жизненной ситуации, в которой оказалась певица украинского происхождения Светлана Лобода. Последней достается и от патриотически настроенных россиян, и от украинцев. Журналистка выразила уверенность в том, что популярная исполнительница не пропадет.
«Не переживайте за Лободу, она умеет жить красиво», - рассказала Собчак в своем блоге.