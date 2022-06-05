Катя Гордон назвала пол третьего ребенка

Собственница юридической компании «Гордон и сыновья» Екатерина Гордон на церемонии вручения премии Family Awards раскрыла пол своего третьего ребенка.
Она сообщила, что ждет третьего сына. Гордон призвала женщин рожать детей, не делать аборты и помогать друг другу. Также она отметила, что ей не придется переименовывать свою компанию, поскольку она снова ждет сына.
Также стало известно, что крестной будущего ребенка станет телеведущая Лера Кудрявцева.
Напомним, Екатерина Гордон в начале года вышла замуж в третий раз, от предыдущих браков она воспитывает двоих сыновей.