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28 минут назад

«Дети очень переживают»: Лазарева рассказала о сложностях эмиграции

Ирина Лебедева

Татьяна Лазарева вместе с дочками Софьей и Антониной теперь живет в Испании. О том, с какими трудностями пришлось столкнуться, она рассказала в YouTube-шоу «А поговорить?»

«Дети очень переживают»: Лазарева рассказала о сложностях эмиграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самой Татьяне переезд дался легко. Ранее ей уже доводилось менять место жительства, она перебиралась в Новосибирск и Москву. В Испании ранее она тоже жила несколько лет. А вот ее дочери пока никак не могут толком адаптироваться.

Особенно трудно Софье – у нее были планы на артистическую карьеру в России, но пока с этими проектами пришлось расстаться, - пишет портал slovodel.com.

«Дети очень переживают. Особенно переживаешь, когда это не по твоей воле, здесь даже взрослые люди ломаются», — рассказала Лазарева.

Журналистка выразила надежду, что время пройдет — и между людьми снова настанет мир. Она добавила, что гордится своей страной и считает себя патриотом, но не согласна с утверждением о том, что родину нельзя критиковать.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,
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