Роман Прилучного и Брутян оказался фальшивым

Поклонники актера Павла Прилучного уже несколько недель обсуждают его предполагаемый роман с коллегой Зепюр Брутян, а также их тайную свадьбу, которая якобы состоялась 12 мая. Все это время артисты делились романтическими видео и фото с отдыха на Маврикии.

Фото: соцсети соцсети

Однако сейчас стало известно, что все это было съемочным проектом. А ведь ранее некоторые фолловеры Павла отмечали, что это может быть пиар-ходом, так как обычно актер не афиширует свою личную жизнь.

И вот сейчас Брутян опубликовала в своем блоге пост, где рассказала всю правду.

«Крайний съемочный день закончен. Всем спасибо! Павел Прилучный — замечательный партнер. Отдельное спасибо за подписчиков» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Зепюр, показав съемочную группу и оборудование.