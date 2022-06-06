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2 часа назад

«Крайний съемочный день закончен»: роман Прилучного и Брутян оказался фальшивым

WomanHit.ruиещё 4

Поклонники актера Павла Прилучного уже несколько недель обсуждают его предполагаемый роман с коллегой Зепюр Брутян, а также их тайную свадьбу, которая якобы состоялась 12 мая. Все это время артисты делились романтическими видео и фото с отдыха на Маврикии.

Роман Прилучного и Брутян оказался фальшивым
Фото: соцсетисоцсети

Однако сейчас стало известно, что все это было съемочным проектом. А ведь ранее некоторые фолловеры Павла отмечали, что это может быть пиар-ходом, так как обычно актер не афиширует свою личную жизнь.

И вот сейчас Брутян опубликовала в своем блоге пост, где рассказала всю правду.

«Крайний съемочный день закончен. Всем спасибо! Павел Прилучный — замечательный партнер. Отдельное спасибо за подписчиков» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Зепюр, показав съемочную группу и оборудование.

Подписчики раскритиковали Прилучного и Брутян, подчеркнув, что артистам больше нечем привлечь к себе внимание, кроме как фейковыми отношениями. Но есть и те, кто рад этому, ведь Павел может быть еще вместе с актрисой Мирославой Карпович.

Шоу-бизнес,Мирослава Карпович,
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