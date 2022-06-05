Шнуров анонсировал возвращение «Ленинграда»

«Той эмоции, которую даю я и "Ленинград", сильно не хватает. За два года, пока нас не было, не услышал ничего подобного. Так что за два с лишних года я накопил такое количество творческой энергии, что жду стадиона, чтобы его разорвать, как тузик грелку!» — заявил Шнуров.