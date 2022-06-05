Шнуров анонсировал возвращение «Ленинграда»

Группа Сергея Шнурова «Ленинград» приостановила свою деятельность в 2019 году. Как рассказывал музыкант, решение прекратить деятельность «Ленинграда» назревало несколько лет. Творчество группы он уже считал неактуальным, - информирует teleprogramma.pro.
За прошедшие годы Шнуров поработал наставником шоу «Голoc», занимал должность продюсера канала RTVi. А в прошлом году он представил проект под названием «Зоя», но главная исполнительница Ксения Руденко оказалась неинтересна публике.
И вот музыкант решил вернуться к варианту проверенному: уже в этом году легендарная группа вернется в российский шоу-бизнес.
«Той эмоции, которую даю я и "Ленинград", сильно не хватает. За два года, пока нас не было, не услышал ничего подобного. Так что за два с лишних года я накопил такое количество творческой энергии, что жду стадиона, чтобы его разорвать, как тузик грелку!» — заявил Шнуров.
Группа «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, выпустила новый клип «Оспа» на актуальную тему. В композиции участники коллектива вспомнили и про пандемию коронавируса, и про то, как она началась. Также артисты поют об еще одной современно проблеме – оспе обезьян. По мнению участников «Ленинграда», болезнь началась из-за слишком близкого контакта человека с животным.
В припеве солистка Зоя советует европейцам не вступать в интимный контакт с обезьянами, чтобы не заразиться опасным вирусом.