Бузова расплакалась на собственном шоу

Ольга Бузова провела сольный концерт в столичном «Крокус Сити Холле». Концерт был запланирован ранее, но из-за пандемии коронавируса был отложен. В этот же раз все состоялось и в зале собрались тысячи фанатов поющей ведущей.

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Как рассказала журналистам СтарХита сама певица, вынужденную паузу из-за пандемии она использовала с пользой. Так, она брала уроки танцев на пилоне, полученные умения она продемонстрировала во время исполнения суперхита «Без дел». А уроки игры на фортепиано дали ей возможность самой сесть за инструмент, представляя хит «Мало половин».

Публика принимала Ольгу на ура, зрители подпевали каждой песне. От нахлынувших чувств в конце выступлений звезда даже расплакалась.

Телеведущая Ольга Бузова вновь вспомнила о расставании с бывшем мужем Дмитрием Тарасовым. Она уверена, что футболист сожалеет о своем поведении при расставании, но при это мона все еще ждет извинений от спортсмена. Об этом телеведущая сказала в Youtube-интервью на канале «Света вокруг света».