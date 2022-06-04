Виктория Боня призналась в романе с женатым иностранцем

«В какой-то момент своей жизни я поставила себе табу, что больше на женатых мужчин я не смотрю, для меня эти мужчины прозрачные. И вот, спустя 10-15 лет, я увидела мужчину, в которого влюбилась, он иностранец, и он женат. И я не знаю, что с этим делать, потому что это мое табу. Но да, я с ним. Не понимаю, как бороться с собой», — поделилась она.