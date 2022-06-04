Телеведущая Виктория Боня призналась в романе с женатым иностранцем. Она рассказала в эфире шоу «Злые языки», что ничего не может с собой поделать, хотя раньше отношения с мужчинами, состоящими в браке, были для нее недопустимыми.
«В какой-то момент своей жизни я поставила себе табу, что больше на женатых мужчин я не смотрю, для меня эти мужчины прозрачные. И вот, спустя 10-15 лет, я увидела мужчину, в которого влюбилась, он иностранец, и он женат. И я не знаю, что с этим делать, потому что это мое табу. Но да, я с ним. Не понимаю, как бороться с собой», — поделилась она.
А недавно Виктория Боня заявила, что у нее полтора года не было секса, а интимная связь ради «галочки» для нее неприемлема.
Модель семь лет состояла в отношениях с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита, от Алекса Смерфита она родила дочь, которую назвали Анджелина Летиция. Девочке в марте исполнилось 10 лет, она является подданной Монако.
Ранее Боня рассказала, как к ней приставал Харви Вайнштейн.