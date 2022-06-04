Петросян не взял с собой супругу на юбилей Киркорова

«На мой взгляд, российский артист — прежде всего российский. В этом корень и смысл. Он должен быть гражданином своей страны так же, как все остальные. Нет никаких исключений. Когда мы получаем российский паспорт, российский документ, это означает, что мы граждане этой страны. Россия — наша мама, которую каждый сын обязан любить», — считает Петросян.