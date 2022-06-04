Петросян не взял с собой супругу на юбилей Киркорова

Публика удивлена тем, что Евгений Петросян пришел на вечеринку в честь 90-летия Бедроса Киркорова один. Его молодая супруга в это время отправилась в Суздаль и Гусь-Хрустальный.
Каждый из семейной четы отчитался поклонникам о проведенном времени. Татьяна Брухунова показала красоты исторических мест, а также один из самых знаменитых хрустальных заводов в России, - информируют dni.ru.
Евгений Ваганович в микроблоге поделился снимками с торжественного мероприятия и рассказал, как прошел праздник чествования отца Филиппа Киркорова.
«Он не знал, какой сумасшедший приятный сюрприз его ожидает. В ресторане деньрожденника ждали 90 артистов – звезды не только эстрады, но и оперы, кино, театра, спорта», — сообщил Петросян.
Каждый российский артист «должен быть гражданином своей страны» и любить свою родину, на днях заявил народный артист РСФСР Евгений Петросян.
«На мой взгляд, российский артист — прежде всего российский. В этом корень и смысл. Он должен быть гражданином своей страны так же, как все остальные. Нет никаких исключений. Когда мы получаем российский паспорт, российский документ, это означает, что мы граждане этой страны. Россия — наша мама, которую каждый сын обязан любить», — считает Петросян.