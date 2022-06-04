Алибасов не знает, в какой стране живет его дочь

Если о сыне Бари Алибасова, Бари-младшем, в прессе новости появляются достаточно часто, и сам продюсер контакт с наследником не теряет, то о его дочери Алене мало кто слышал вообще.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как оказалось, заслуженный артист России не общается с дочерью и не интересуется ее жизнью, хотя в ее семье подрастают внуки и правнуки продюсера. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

«Семья для меня всегда была на втором месте. На первом — музыка, гастроли, артисты. Я думаю, что именно поэтому я Бари Алибасов», — объяснил продюсер «На-На».

Более того, Алибасов даже не мог вспомнить, в какой стране находится его дочь.

«Она живет где-то в глубокой Европе — в Италии или в Португалии. Там уже свои семьи, свои внуки, я с ними не вижусь», - заявил музыкант.