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1 час назад

Тарзан пригрозил НАТО

Ирина Лебедева

Сергей Глушко, известный широкой публике как Тарзан, резко высказался в адрес стран Североатлантического альянса. Он опубликовал у себя в микроблоге обращение к НАТО и посоветовал идейным недругам «учить историю». Об этом пишет Газета ру.

Тарзан пригрозил НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Русский мир был, есть и будет! И никакая нежить не сможет этому помешать! Зарубите это на своих иностранных носах! Учите историю, пока она сама вас не выучила», - сурово заявил супруг Наташи Королевой.

На днях Наташа Королева заехала в гости к Филиппу Бедросовичу и привезла презент от своего мужа Сергея Глушко. Он, как известно, живописец-любитель, и у него в его домашней галерее уже много портретов его жены.

Теперь же он изобразил Филиппа Киркорова, который как джинн появляется из волшебной лампы Алладина. Артист был приятно поражен таким подарком.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,Филипп Киркоров,НАТО,
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