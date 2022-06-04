«Первый пошел!» Галкину в Израиле аплодировали стоя

Максим Галкин начал свой гастрольный тур по Израилю. В России у юмориста отменились все концерты, схлопнулись рекламные контракты и его шоу на 1 Канале теперь ведет Цискаридзе. А Максим осваивает израильскую публику.

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Первый концерт состоялся в Тель-Авиве.

В своем микроблоге юморист выложил видео, где видно, как хорошо приняли его зрители, которые стоя аплодировали артисту.

«Первый пошел! Концертный тур по Израилю начался. Спасибо, Тель-Авив», — написал Галкин.

Известно, что звания и государственные награды в будущем дают прибавку к актерской пенсии и способствуют получению различных льгот. Одни знаменитости обивают пороги инстанций, чтобы этого добиться, а другие считают ниже собственного достоинства заниматься подобными вещами.

Юморист Максим Галкин заявил, что сознательно не стал охотиться за регалиями от России, чтобы иметь возможность комментировать происходящее в стране.