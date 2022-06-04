Собчак: «Не переживайте, Лобода умеет жить красиво»

Ксения Собчак иронично высказалась по поводу деловой хватки Светланы Лободы. Ранее певица получала высокие гонорары от своих концертов в России, но с начала спецоперации на Украине Лобода осталась без работы. И лишь на днях у певицы состоялось выступление на корпоративном мероприятии в Ереване, видеоролики которого попали в интернет.

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Поклонники отметили, что звезда сильно похудели, и связали это со сложностями в ее судьбе и карьере. Ксения Собчак же в своем Телеграм-канале посоветовала за Светлану не переживать. Она считает, что Лобода не пропадет ни при каких обстоятельствах. В качестве примера Собчак привела забавный эпизод.

«Не переживайте за Лободу, она умеет жить красиво. Вспомнила сейчас, как Света однажды при мне положила круассанчик на круассанчик, сплющила и съела. Ибо торопилась. Очень эффектно было», - написала Ксения.