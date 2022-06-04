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46 минут назад

Собчак озвучила стоимость учебы дочери Литвиновой

Ирина Лебедева

Ксения Собчак рассказала, что актриса Рената Литвинова платит немалые суммы за обучение своей дочери в Бельгии. Ульяне Добровольской 20 лет и она учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена.

Собчак озвучила стоимость учебы дочери Литвиновой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса в свое время забрала Ульяну из московской школы, поскольку была недовольна качеством образования. Девочка училась в Париже, затем поступила в Королевскую академию изящных искусств в Бельгии.

Королевская академия каждый год проводит модный показ, в котором принимают участие студенты. В этом году свою коллекцию представила и дочь Литвиновой.

«Стоимость учебы в академии — от 7500$ в год. И вот на финальном фэшн-показе года девушка показала свою коллекцию», - сообщила Собчак.

Поддержать Ульяну пришли Рената Литвинова и Земфира, а также дизайнер Демна Гвасалия, который ранее учился в Академии.

Рената Литвинова вместе с Земфирой улетели в Париж, где актриса еще ранее приобрела апартаменты. Иван Охлобыстин еще много лет назад учился на одном курсе с красавицей-блондинкой, и с той поры не упускал ее из виду, - пишет Экспресс Газета. Вот и сейчас актер переживает из-за ее бегства из России. Впрочем, по мнению звезды сериала «Интерны», беглянки вернутся и все у них будет хорошо.

Шоу-бизнес,Демна Гвасалия,Иван Охлобыстин,Ксения Собчак,Рената Литвинова,
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