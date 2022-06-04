Собчак озвучила стоимость учебы дочери Литвиновой

Ксения Собчак рассказала, что актриса Рената Литвинова платит немалые суммы за обучение своей дочери в Бельгии. Ульяне Добровольской 20 лет и она учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена.

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Актриса в свое время забрала Ульяну из московской школы, поскольку была недовольна качеством образования. Девочка училась в Париже, затем поступила в Королевскую академию изящных искусств в Бельгии.

Королевская академия каждый год проводит модный показ, в котором принимают участие студенты. В этом году свою коллекцию представила и дочь Литвиновой.

«Стоимость учебы в академии — от 7500$ в год. И вот на финальном фэшн-показе года девушка показала свою коллекцию», - сообщила Собчак.

Поддержать Ульяну пришли Рената Литвинова и Земфира, а также дизайнер Демна Гвасалия, который ранее учился в Академии.