Басков признался в любви к пиявкам

«Пиявки — шикарное средство, я давно делаю и совершенно не стесняюсь. (…) Пиявки — замечательная медицинская процедура, разжижающая кровь. Они впрыскивают более 17 микроэлементов, которых нет больше нигде в природе. Поэтому рекомендую», - сказал Басков News.ru.