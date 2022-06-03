Басков признался в любви к пиявкам

Певец Николай Басков опроверг слухи об использовании ботокса и признался, что для поддержания молодости пользуется другим «шикарным средством».
«Пиявки — шикарное средство, я давно делаю и совершенно не стесняюсь. (…) Пиявки — замечательная медицинская процедура, разжижающая кровь. Они впрыскивают более 17 микроэлементов, которых нет больше нигде в природе. Поэтому рекомендую», - сказал Басков News.ru.
Певец напомнил, что ботокс воздействует на сосуды, и его использование может привести к тромбозам. По словам Баскова, он не боится старения и готов к появлению морщин.
«Но быть здоровым мне кажется важнее всего», - добавил 45-летний артист.