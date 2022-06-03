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1 час назад

Басков признался в любви к пиявкам

Вероника Полынина

Певец Николай Басков опроверг слухи об использовании ботокса и признался, что для поддержания молодости пользуется другим «шикарным средством».

Басков признался в любви к пиявкам
Фото: ТАССТАСС

«Пиявки — шикарное средство, я давно делаю и совершенно не стесняюсь. (…) Пиявки — замечательная медицинская процедура, разжижающая кровь. Они впрыскивают более 17 микроэлементов, которых нет больше нигде в природе. Поэтому рекомендую», - сказал Басков News.ru.

Певец напомнил, что ботокс воздействует на сосуды, и его использование может привести к тромбозам. По словам Баскова, он не боится старения и готов к появлению морщин.

«Но быть здоровым мне кажется важнее всего», - добавил 45-летний артист.

Шоу-бизнес,Николай Басков,
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