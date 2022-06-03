Основатель и руководитель музыкальных групп «Интеграл» и «На-на» Бари Алибасов ответил на слухи о седьмой свадьбе. В интервью «Комсомольской правде» он назвал их чушью.

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«Ой, я такой злой мужик! Мне не до романтики. Чушь это все», — сказал Алибасов, отвечая на вопрос о возможной седьмой свадьбе, о которой ранее ходили слухи.

Напомним, что ранее ряд СМИ сообщал о том, что музыкант собирается вступить в брак с девушкой по имени Елена, которая какое-то время помогала ему в качестве сиделки. На данный момент она по-прежнему находится рядом с Алибасовым в качестве помощницы.