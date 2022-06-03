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50 минут назад

Алибасов ответил на слухи о седьмой свадьбе

Елена Прошина

Основатель и руководитель музыкальных групп «Интеграл» и «На-на» Бари Алибасов ответил на слухи о седьмой свадьбе. В интервью «Комсомольской правде» он назвал их чушью.

Алибасов ответил на слухи о седьмой свадьбе
Фото: ТАССТАСС

«Ой, я такой злой мужик! Мне не до романтики. Чушь это все», — сказал Алибасов, отвечая на вопрос о возможной седьмой свадьбе, о которой ранее ходили слухи.

Напомним, что ранее ряд СМИ сообщал о том, что музыкант собирается вступить в брак с девушкой по имени Елена, которая какое-то время помогала ему в качестве сиделки. На данный момент она по-прежнему находится рядом с Алибасовым в качестве помощницы.

Также в ходе интервью музыкант ответил на вопрос о количестве внебрачных детей. Алибасов заявил, что «всех их не знает и даже не видел», но «двоих знает точно».

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
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