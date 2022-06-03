"Вера Брежнева не вернется в Россию"

Певица Вера Брежнева не вернется в России. Об этом NEWS.ru сообщила ее уже бывший PR-менеджер Анастасия Драпеко.
«Я не работаю с Верой Брежневой. Ее больше нет в России, она сюда не вернется», — приводятся в материале слова Драпеко.
Напомним, что об отъезде Брежневой из России стало известно 21 марта. Певица уехала в Италию вместе с мужем — композитором Константином Меладзе — и младшей дочерью Сарой. При этом большую часть времени она проводит в Польше, занимаясь упаковкой и отправкой посылок с гуманитарной помощью беженцам с Украины.
Ранее сообщалось, что из-за позиции Брежневой по спецоперации России с ней в РФ отказались работать многие компании, она лишилась рекламных контрактов, гонораров, корпоративов и гастролей в стране.