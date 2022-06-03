Нетребко отказалась от выступлений в России

Оперная певица Анна Нетребко в интервью австрийской газете Zeit заявила об отсутствии планов выступать в России.
«На данный момент у меня нет планов петь в России, даже на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, потому что я не думаю, что сейчас подходящее время», - сказала Нетребко.
Она подчеркнула, что любит петь в России и с нетерпением ждет времени, когда сможет выступить на родине.
Нетребко призналась, что оказалась «между двух огней». В России недовольны тем, что она высказалась против спецоперации, а на Западе хотят, чтобы она критиковала российского президента. По словам певицы, она хочет остаться вне политики.
«Я забочусь о своей семье, своем искусстве. Я стараюсь быть хорошим человеком и надеюсь, что никогда не делал ничего плохого в своей жизни. Я всегда хотел объединять людей. Надеюсь, мне не придется ни за что извиняться», - сказала оперная дива.