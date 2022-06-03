Нетребко отказалась от выступлений в России

«Я забочусь о своей семье, своем искусстве. Я стараюсь быть хорошим человеком и надеюсь, что никогда не делал ничего плохого в своей жизни. Я всегда хотел объединять людей. Надеюсь, мне не придется ни за что извиняться», - сказала оперная дива.