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19 минут назад

Нетребко не планирует выступать в России

Вероника Полынина

Оперная певица Анна Нетребко в интервью австрийской газете Zeit заявила об отсутствии планов выступать в России.

Нетребко отказалась от выступлений в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На данный момент у меня нет планов петь в России, даже на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, потому что я не думаю, что сейчас подходящее время», - сказала Нетребко.

Она подчеркнула, что любит петь в России и с нетерпением ждет времени, когда сможет выступить на родине.

Нетребко вернулась на сцену театра "Ла Скала" в Милане

Нетребко призналась, что оказалась «между двух огней». В России недовольны тем, что она высказалась против спецоперации, а на Западе хотят, чтобы она критиковала российского президента. По словам певицы, она хочет остаться вне политики.

«Я забочусь о своей семье, своем искусстве. Я стараюсь быть хорошим человеком и надеюсь, что никогда не делал ничего плохого в своей жизни. Я всегда хотел объединять людей. Надеюсь, мне не придется ни за что извиняться», - сказала оперная дива.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,
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