Волочкова объяснила отказ драться с порнозвездой Еленой Берковой

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Telegram-каналом «Звездная пыль» заявила, что не стала драться на ринге с Еленой Берковой, потому что «балет и порнография — это разные ипостаси».
«Свою силу я уже доказала во многом. Моя сила заключается в силе духа. Балет и порнография — это разные ипостаси и планеты. Я ответила отказом. Поразилась просто этой тупости и желанием задеть. Хотя задеть меня хотят многие», — высказалась Волочкова.
Она также призналась, что ожидала увидеть «статную женщину с красивыми формами» в лице Берковой. Однако балерина разочаровалась, когда узнала, что рост порнозвезды составляет 158 сантиметров. Волочкова назвала соперницу «бесформенным созданием» и добавила, что Беркова побрилась налысо.
Ранее Бари Алибасов-младший победил на ринге Никиту Джигурду.