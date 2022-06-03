Волочкова объяснила отказ драться с порнозвездой Еленой Берковой

«Свою силу я уже доказала во многом. Моя сила заключается в силе духа. Балет и порнография — это разные ипостаси и планеты. Я ответила отказом. Поразилась просто этой тупости и желанием задеть. Хотя задеть меня хотят многие», — высказалась Волочкова.