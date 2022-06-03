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19 минут назад

Волочкова объяснила отказ драться с порнозвездой Еленой Берковой

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Telegram-каналом «Звездная пыль» заявила, что не стала драться на ринге с Еленой Берковой, потому что «балет и порнография — это разные ипостаси».

Волочкова объяснила отказ драться с порнозвездой Еленой Берковой
Фото: Epic Fighting Championship/YouTubeEpic Fighting Championship/YouTube

«Свою силу я уже доказала во многом. Моя сила заключается в силе духа. Балет и порнография — это разные ипостаси и планеты. Я ответила отказом. Поразилась просто этой тупости и желанием задеть. Хотя задеть меня хотят многие», — высказалась Волочкова.

Она также призналась, что ожидала увидеть «статную женщину с красивыми формами» в лице Берковой. Однако балерина разочаровалась, когда узнала, что рост порнозвезды составляет 158 сантиметров. Волочкова назвала соперницу «бесформенным созданием» и добавила, что Беркова побрилась налысо.

Ранее Бари Алибасов-младший победил на ринге Никиту Джигурду.

Шоу-бизнес,Елена Беркова,Никита Джигурда,Анастасия Волочкова,
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