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30 минут назад

Даня Милохин покинул Россию и сообщил о планах «покорить мир»

Газета.Ru

Блогер Даня Милохин в интервью YouTube-каналу Dinara Satzhan признался, что покинул Россию и переехал в Казахстан. Он также рассказал о своих планах «покорить мир».

Даня Милохин покинул Россию и сообщил о планах «покорить мир»
Фото: Dream Team House - Music/YouTubeDream Team House - Music/YouTube

«У меня есть планы покорить мир. Где жить в это время — нет никакой разницы. Конечно, приятнее жить там, где ты родился, где ты знаешь все, но, чтобы покорить весь мир, нужно побывать в нем», — подчеркнул Милохин.

Блогер отметил, что был вынужден покинуть родную страну из-за финансовых трудностей. Он потерял значительную часть своего дохода после закрытия TikTok на территории России. По его словам, Милохин приехал в Алматы с продюсером Ярославом Андреевым, чтобы добиться успеха в местной индустрии развлечений.

Ранее представитель Милохина опроверг информацию о получении блогером гражданства Казахстана.

Шоу-бизнес,Ярослав Андреев,
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