Даня Милохин покинул Россию и сообщил о планах «покорить мир»

Блогер Даня Милохин в интервью YouTube-каналу Dinara Satzhan признался, что покинул Россию и переехал в Казахстан. Он также рассказал о своих планах «покорить мир».
«У меня есть планы покорить мир. Где жить в это время — нет никакой разницы. Конечно, приятнее жить там, где ты родился, где ты знаешь все, но, чтобы покорить весь мир, нужно побывать в нем», — подчеркнул Милохин.
Блогер отметил, что был вынужден покинуть родную страну из-за финансовых трудностей. Он потерял значительную часть своего дохода после закрытия TikTok на территории России. По его словам, Милохин приехал в Алматы с продюсером Ярославом Андреевым, чтобы добиться успеха в местной индустрии развлечений.
Ранее представитель Милохина опроверг информацию о получении блогером гражданства Казахстана.